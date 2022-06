Un tenismen important s-a retras de la Wimbledon. "Am decis să nu particip"

Francezul Gael Monfils, care lipseşte din circuit din luna mai, a anunţat că va absenta şi de la turneul de la Wimbledon.

“Am vrut să vă informez în legătură cu accidentarea mea la picior. Am început să antrenez din nou în această săptămână şi m-am simţit foarte bine.

Voi putea să măresc treptat ritmul antrenamentelor şi să petrec mai mult timp pe teren pentru a reveni în formă. Pentru că abia am revenit la antrenamente şi meciurile sunt solicitante pe iarbă, pot fi de cinci seturi, eu şi echipa mea am decis să nu particip la Wimbledon în acest an. În schimb, mă voi concentra pe pregătire pentru a fi gata pentru vară”, a notat Monfils pe Twitter.

El a precizat că va reveni în competiţii la Hamburg, după care va participa la Kitzbuhel şi apoi va pleca în SUA.

