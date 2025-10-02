Pierdere uriașă pentru tenisul mondial. Și-a anunțat retragerea cu ”mare seninătate”

Autor: Teodor Serban
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 06:28
Pierdere uriașă pentru tenisul mondial. Și-a anunțat retragerea cu ”mare seninătate”
Tenismenul francez Gael Monfils, unul dintre cei mai spectaculoși și apreciați jucători din circuitul masculin, a anunțat, miercuri, pe rețelele de socializare că se va retrage din activitate la finalul sezonului 2026, transmite AFP.

''După ce am împlinit 39 de ani, în urmă cu o lună, aș vrea să vă anunț că anul care vine va fi ultimul pentru mine ca jucător profesionist. Deși acest sport este de cea mai mare importanță pentru mine, am luat cu mare seninătate această decizie de a mă retrage la finalul sezonului 2026'', a transmis Monfils, într-un mesaj postat în engleză.

Născut pe 1 septembrie 1986, la Paris, Monfils este jucător profesionist din 2004, iar cea mai bună clasare în ierarhia mondială a fost locul 6, pe 7 noiembrie 2016, în prezent ocupând locul 53.

Palmaresul său cuprinde 13 titluri la simplu, cele mai bune rezultate la turnee de Mare Șlem fiind semifinalele de la Roland Garros (2008) și US Open (2016).

Căsătorit cu jucătoarea ucraineană Elina Svitolina (din iulie 2021), cu care are un copil, Monfils a câștigat din tenis peste 24 de milioane de dolari.

