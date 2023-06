Șoc la Roland-Garros! Cel mai așteptat meci al zilei nu se mai joacă. Ce-a decis favoritul gazdelor

Programul zilei de joi, 1 iunie, la Roland-Garros a fost dat peste cap după anunțul făcut de favoritul gazdelor, Gael Monfils.

Astfel, afectat de probleme medicale în urma meciului-maraton din primul tur, Gael Monfils (394 ATP) a decis să se retragă din turneu înaintea confruntării din turul secund cu danezul Holger Rune (6 ATP).

"Am o problemă la încheietura mâinii. Doctorii mi-au spus că nu e bine să joc și că ar trebui să mă opresc", a transmis Monfils.

Partida Rune - Monfils era punctul de atracție al zilei la Roland-Garros, fiind programată în sesiunea de seară pe arena centrală.

Ca urmare, organizatorii au decis să mute pe principala arenă confruntarea Zverev - Molcan.

