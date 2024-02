A doua gafă a lui Biden în trei zile. Liderul SUA a confundat-o pe Angela Merkel cu Helmut Kohl

Preşedintele american Joe Biden a relatat, miercuri seară, o conversaţie pe care a avut-o cu Angela Merkel în 2021, spunând din greşeală că vorbea cu fostul cancelar german Helmut Kohl, aceasta fiind deja a doua confuzie de lideri pe care o face în această săptămână, relatează Reuters.

La o recepţie la New York pentru strângere de fonduri pentru candidatura sa, Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, a povestit ceva anecdotic din experienţa sa îndelungată de politician - un element de bază al discursului său de campanie.

Numai că, în loc de Angela Merkel, care era la putere în timpul summitului G7 din 2021 despre care era vorba în relatarea sa, Biden s-a referit la Helmut Kohl, fostul cancelar german care a murit în 2017.

Referirea a avut loc în timp ce Biden vorbea despre atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, când susţinătorii preşedintelui de atunci Donald Trump au luat cu asalt Congresul american pentru a împiedica certificarea rezultatului alegerilor prezidenţiale câştigate de Biden în defavoarea lui Trump.

Acum, Biden candidează pentru realegerea sa la Casa Albă şi foarte probabil se va duela pentru asta tot cu Donald Trump.

Ads

”Când am fost ales pentru prima dată preşedinte, am mers la o întâlnire G7 cu cei şapte şefi de stat din Europa şi Marea Britanie. M-am aşezat şi am spus: ”Ei bine, America s-a întors”, iar preşedintele Franţei s-a uitat la mine şi a întrebat: ”Pentru cât timp?”. Nu m-am gândit niciodată la asta în acest fel”, a spus Biden. ”Apoi Helmut Kohl din Germania s-a uitat la mine şi a spus: ”Ce aţi spune, domnule preşedinte, dacă aţi lua mâine dimineaţă ziarul Times din Londra şi aţi afla că 1.000 de oameni au spart uşile Parlamentului britanic şi au ucis câteva (persoane) pe drum?'”, a povestit Biden.

La începutul acestei săptămâni, în timp ce relata aceeaşi scenă de la summitul G7 din 2021, Biden l-a confundat pe preşedintele francez Emmanuel Macron cu preşedintele Francois Mitterrand, care a fost la putere între 1981 şi 1995 şi care a murit în 1996.

Casa Albă nu a făcut niciun comentariu deocamdată cu privire la această nouă confuzie.

Trump, în vârstă de 77 de ani, a identificat şi el greşit persoane, confundând-o recent pe Nikki Haley, opozanta sa republicană, cu Nancy Pelosi, democrata din California care a fost preşedinta Camerei Reprezentanţilor când el era la putere la Casa Albă.