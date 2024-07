O nouă gafă a premierului Ciolacu. A vorbit despre inflație în loc de evaziune

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre inflație în cadrul unor declarații de presă, miercuri, făcând referire, de fapt, la evaziunea fiscală.

Biroul de presă al Guvernului a semnalat că premierul Marcel Ciolacu s-a referit de fapt la evaziune fiscală atunci când a spus că „avem cea mai mare inflaţie din Europa”.

„Eu m-am săturat, de 30 şi ceva de ani, vin miniştri de finanţe, vin premieri şi spun că fac digitalizare. Nu pot să ridic din umeri, prim-ministru al României, şi să mă uit că avem cea mai mare inflaţie din Europa, când mă duc la Bruxelles, e primul lucru pe care mi-l spun, că avem cel mai mare gap de TVA. Dacă doriţi un prim-ministru incapabil şi tot timpul să ies din această logică, pentru că avem nu ştiu ce alegeri, cum am văzut şi ministrul Transporturilor, care şi-a asumat. Ne dorim odată să avem autostrăzi sau le amânăm încă un an de zile, pentru că deranjăm într-un an electoral? Este cazul să fim responsabili”, a afirmat Marcel Ciolacu în cadrul unor declarații de presă.

Prin urmare, fraza „Nu pot să ridic din umeri, prim-ministru al României, şi să mă uit că avem cea mai mare inflaţie din Europa”, devine „nu pot să ridic din umeri, prim-ministru al României, şi să mă uit că avem cea mai mare evaziune din Europa”.

„Portofelul european”

Premierul a mai spus, în luna mai, referitor la discuțiile pentru un portofoliu de comisar european, „portofelu'”, în loc de „portofoliu”.

Marcel Ciolacu s-a referit la acel momentul la portofoliul de comisar european pe Apărare, dorit și de Polonia. Potrivit unor surse de la Bruxelles, citate de Agerpres, România nu dorește acest portofoliu, negocierile fiind purtate pentru un portofoliu în zona economică.

Declarația despre moldoveni

O altă afirmație a premierului criticată în spațiul public a fost cea a referitoare la moldoveni, din aprilie.

„Buzăul nu este în Moldova şi vă rog să nu mă jigniţi”, a spus atunci premierul, vorbind despre proiectele de infrastructură din diferitele regiuni ale ţării.

Ulterior, șeful guvernului a revenit asupra declarației într-o emisiune la Digi24, spunând că declaraţia sa a fost una „neinspirată”.

