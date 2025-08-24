Gafă stânjenitoare a unei frumoase jurnaliste, după meci: ”O vom lua de la capăt!” Reacția jucătorului VIDEO

Katharina Kleinfeldt (32 de ani), reporter la Sky, una dintre cele mai frumoase jurnaliste de sport, a fost protagonista unei gafe stânjenitoare.
Astfel, imediat după meciul Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 4-1, Kleinfeldt l-a avut invitat pe Marco Friedl (27 de ani), căpitanul oaspeților.
Friedl a făcut însă schimb de tricouri cu portarul lui Frankfurt, Michael Zetterer (30 de ani), fost coleg de-al său, fapt care a încurcat-o pe Katharina.
”Este această victorie cea la care te așteptai?”, l-a întrebat Katharina pe Friedl, crezând că vorbește cu Zetterer. “Sunt jucătorul lui Werder Bremen, în caz că nu știi...”, i-a răspuns Friedl.
”Oh, scuze! E vina mea. Îmi pare rău. Îmi cer scuze! O vom lua de la capăt”, a replicat Katharina Kleinfeldt, iar interviul a continuat.
Katharina Kleinfeldt macht einen Fehler im Interview. Die Männerwelt steht Kopf:
„Frauenquote“
„Wäre sie mal am Herd geblieben“
Wir sind noch weit weg davon, Frauen im Sport zu akzeptieren.
Ps: Ich empfehle, sich einfach mal selbst mit dem Mikro da hinzustellen - oh wait ☺️ https://t.co/oqAqlcSe46— Fabienne (@thediaryof_f) August 24, 2025
