Gafă stânjenitoare a unei frumoase jurnaliste, după meci: ”O vom lua de la capăt!” Reacția jucătorului VIDEO

Katharina Kleinfeldt (32 de ani), reporter la Sky, una dintre cele mai frumoase jurnaliste de sport, a fost protagonista unei gafe stânjenitoare.

Astfel, imediat după meciul Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 4-1, Kleinfeldt l-a avut invitat pe Marco Friedl (27 de ani), căpitanul oaspeților.

Friedl a făcut însă schimb de tricouri cu portarul lui Frankfurt, Michael Zetterer (30 de ani), fost coleg de-al său, fapt care a încurcat-o pe Katharina.

”Este această victorie cea la care te așteptai?”, l-a întrebat Katharina pe Friedl, crezând că vorbește cu Zetterer. “Sunt jucătorul lui Werder Bremen, în caz că nu știi...”, i-a răspuns Friedl.

”Oh, scuze! E vina mea. Îmi pare rău. Îmi cer scuze! O vom lua de la capăt”, a replicat Katharina Kleinfeldt, iar interviul a continuat.

Katharina Kleinfeldt macht einen Fehler im Interview. Die Männerwelt steht Kopf: „Frauenquote“ „Wäre sie mal am Herd geblieben“ Wir sind noch weit weg davon, Frauen im Sport zu akzeptieren. Ps: Ich empfehle, sich einfach mal selbst mit dem Mikro da hinzustellen - oh wait ☺️ https://t.co/oqAqlcSe46 — Fabienne (@thediaryof_f) August 24, 2025

Ads