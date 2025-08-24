Gafă stânjenitoare a unei frumoase jurnaliste, după meci: ”O vom lua de la capăt!” Reacția jucătorului VIDEO

Autor: Teodor Serban
Duminica, 24 August 2025, ora 13:03
814 citiri
Gafă stânjenitoare a unei frumoase jurnaliste, după meci: ”O vom lua de la capăt!” Reacția jucătorului VIDEO
Katharina Kleinfeldt FOTO Captura X

Katharina Kleinfeldt (32 de ani), reporter la Sky, una dintre cele mai frumoase jurnaliste de sport, a fost protagonista unei gafe stânjenitoare.

Astfel, imediat după meciul Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 4-1, Kleinfeldt l-a avut invitat pe Marco Friedl (27 de ani), căpitanul oaspeților.

Friedl a făcut însă schimb de tricouri cu portarul lui Frankfurt, Michael Zetterer (30 de ani), fost coleg de-al său, fapt care a încurcat-o pe Katharina.

”Este această victorie cea la care te așteptai?”, l-a întrebat Katharina pe Friedl, crezând că vorbește cu Zetterer. “Sunt jucătorul lui Werder Bremen, în caz că nu știi...”, i-a răspuns Friedl.

”Oh, scuze! E vina mea. Îmi pare rău. Îmi cer scuze! O vom lua de la capăt”, a replicat Katharina Kleinfeldt, iar interviul a continuat.

