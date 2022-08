Cum încearcă Rusia să ațâțe un conflict la 10 kilometri de Prut. Teritoriul autonom care cere, dintr-o dată, să fie apărat de România

Peste 130.000 de oameni trăiesc zilnic cu teama că vor fi cuceriți de români - panica le-a fost insuflată prin propaganda rusă care a avut grijă să ”informeze” că România ar vrea să-i cucerească.

Este vorba despre Găgăuzia, o regiune autonomă din sud-vestul Republicii Moldova, locuită preponderent de găgăuzi, un popor vorbitor al unei limbi turcice și apropiat cultural de turci, însă de confesiune creștină ortodoxă și condusă de lideri pro-ruși.

Recent, Găgăuzia a anunțat că ”va cere ajutorul Rusiei și Turciei de teamă că Moldova va fi cucerită de România”, potrivit Europa Liberă Moldova care citează portalul Nokta de la Comrat.

Site-ul prezintă o serie de declarații făcute în presa rusă de către politicieni și activiști găgăuzi.

Comratul va convoca la 2 octombrie un congres al deputaților de toate nivelurile în care va fi analizată situația din autonomie și „cum Chișinăul își îndeplinește obligațiile în contextul legii privind statutul special al Găgăuziei”.

Potrivit lui Mihail Kendighelean, reprezentantul Sfatului Bătrânilor al autonomiei, „congresul va adopta un apel către OSCE, Rusia și Turcia în care se cere protejarea autonomiei față de România, care poate, ca și în 1918, să ocupe teritoriul Moldovei”.

El a amintit faptul că săptămâna trecută la Chișinău a venit șeful Serviciului Român de Informații, care s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova și a discutat despre probleme ale securității regiunii. „Sandu este cetățean al României, la fel ca și mulți din Guvernul Republicii Moldova. De aceea, găgăuzii nu au încredere în ei. Și nu vor să ajungă la România. Legea privind autonomia găgăuză stabilește dreptul nostru la autodeterminare în cazul în care Republica Moldova își pierde suveranitatea”, a amintit Mihail Kendighelean.

Serghei Cimpoeș, deputat în Adunarea Populară, copreședinte al Grupului de lucru interparlamentar (Republica Moldova și Găgăuzia), a confirmat, pentru Nezavisimaia Gazeta, faptul că Chișinăul încearcă, într-adevăr, să facă presiuni asupra autonomiei. Însă, a subliniat el, cetățenii protestatari au revendicări de natură economică, precum și cereri privind restabilirea legăturilor cu Federația Rusă.

Se pare că pe canalele de informare rusești au apărut mesaje conform cărora mai mulți militari români ar fi intrat în Vulcănești Găgăuzia deghizați în lucrători ai unor ONG-uri.

BREAKING: several Romanian troops have supposedly entered Vulcănești #Gagauzia disguised as NGO workers according to pro-Russian telegram channels. The proof? Well... the suspects are well built. And most damning of all?... They didn't speak a a word of Russian