Parcurile și spațiile verzi dintr-un oraș au fost invadate de găini. În 2014 au fost abandonate 40 de păsări, acum sunt peste 700

Orașul turistic spaniol Torrevieja, din provincia Alicante, se confruntă cu o situație inedită: sute de găini au invadat parcurile și zonele verzi, ajungând să traverseze chiar și șoselele aglomerate.

Autoritățile estimează că numărul lor a depășit 700, însă încercările de relocare au eșuat, după ce compania desemnată să le captureze s-a retras, invocând lipsa condițiilor pentru a le duce într-un adăpost, arată Digi24.ro.

Consiliul Local spune că acestea „nu reprezintă un pericol”. Autoritățile locale au scos la licitație în februarie anul acesta un contract public, „ca măsură de precauție”, pentru ca o companie să aibă grijă de ele. Firma care a câștigat contractul a anunțat însă că se retrage, deoarece păsările trebuie capturate vii și duse într-un adăpost și nu are capacitatea de a face acest lucru.

Găinile se înmulțesc din 2014

În 2014, o persoană necunoscută a eliberat 40 de păsări într-un parc din oraș. Găinile s-au înmulțit de-a lungul anilor, ajungând la numărul estimat de peste 700 în prezent. Treptat au ajuns și în celelalte parcuri, zone verzi și terenuri virane din oraș. Clipurile și fotografiile de pe rețelele de socializare arată pui, cocoși și găini în jurul băncilor din parc sau traversând străzile orașului.

„Conduci pe șosea și apar brusc”, spune Inma, o locuitoare din Torrevieja care lucrează în jurul Parcului Las Naciones. Presa locală a relatat că unele dintre păsări au fost văzute traversând autostrada N-332, ceea ce a provocat situații de trafic periculoase. Cealaltă problemă este riscul pentru sănătate reprezentat de găini în spațiile publice. „Străzile sunt murdare și fac zgomot tot timpul”, subliniază Inma. „Nu sunt considerate o invazie sau ceva periculos. Prinderea lor este o modalitate de a preveni problemele viitoare care ar putea apărea”, a anunțat Concha Sala, consilier pentru bunăstarea animalelor în cadrul Consiliului Local Torrevieja.

Ads

Probleme cu relocarea găinilor

Consiliul Local a bugetat aproximativ 26.000 de euro pentru contractul de relocare a păsărilor, care trebuia să dureze un an. Potrivit lui Sala, găinile existente în Torrevieja „au fost colectate și mutate la o școală agricolă din Regiunea Murcia”, deși recunoaște că nu toate au fost îndepărtate.

Compania care a câștigat contractul, Ecoplanín Xestión e Información Ambiental SL, cu sediul în Galicia, a depus o ofertă de 19.600 de euro, ceea ce înseamnă că operațiunea ar costa aproximativ 28 de euro pentru fiecare găină, comparativ cu cei 37 de euro estimați de Consiliul Local.

Compania a decis să se retragă, susținând că nu a fost informată în mod corespunzător că animalele nu vor trebui doar capturate vii și duse la un sanctuar, ci și că găsirea acestui sanctuar va fi responsabilitatea sa.

„Regretăm profund orice prejudiciu pe care l-am fi putut cauza Consiliului Local Torrevieja și locuitorilor, în special pentru orice întârzieri pe care le-ar putea cauza acest lucru”, a declarat Miguel Ángel Fernández, directorul Ecoplanín. Potrivit acestuia, compania pregătise deja atât protocolul de aplicare pentru capturarea găinilor fără a provoca daune, cât și instrumentele necesare, dar abia în ultimul moment și-au dat seama că trebuie să găsească un sanctuar care să accepte păsările. „Suntem o companie dedicată controlului speciilor exotice și am lucrat deja cu comunități de țestoase Galapagos, de exemplu, dar le-am dus la un centru de recuperare al guvernului regional, pe care nu a trebuit să-l găsim singuri”, explică el.

Ads