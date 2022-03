Lungmetrajul "CODA" a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, duminică seară, la Los Angeles, în cadrul celei de-a 94-a gale de decernare a trofeelor atribuite de Academia de film americană (AMPAS).

La această categorie au fost nominalizate producţiile cinematografice "Belfast", "CODA", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog", "West Side Story".

Acest film, regizat de Sian Heder, câştigase deja în 2022 premiile decernate de Sindicatul actorilor americani (SAG) şi Sindicatul producătorilor americani (PGA).

Filmul "CODA" spune povestea adolescentei Ruby, singurul membru fără deficienţe auditive dintr-o familie afectată de surditate. Atunci când compania de pescuit a familiei sale este ameninţată, Ruby se confruntă cu un puternic conflict interior, fiind prinsă între dorinţa ei de a-şi urma pasiunea pentru muzică la Berklee College of Music şi temerile legate de abandonarea părinţilor.

În 2021, premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj a fost câştigat de filmul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao.

Will Smith a fost premiat cu statueta pentru "cel mai bun actor într-un rol principal" pentru interpretarea din "King Richard". „Vreau să cer scuze Academiei”, a spus în lacrimi actorul, care a provocat un moment de stupefacţie în sală după ce a urcat pe scenă, furios, să-l pălmuiască pe comedianul Chris Rock care tocmai făcuse o glumă despre soţia sa, Jada Pinkett Smith, care suferă de alopecie, o pierdere semnificativă a părului. „Dragostea te face să faci lucruri nebuneşti”, a spus Will Smith după ce şi-a primit trofeul.

Kenneth Branagh i-a onorat pe cei care se confruntă cu "violenţa şi pierderile" în discursul său, acceptând primul trofeu Oscar din carieră, pentru scenariul "Belfast".

Jane Campion a câştigat premiul Oscar la categoria "cel mai bun regizor" pentru "Power of the Dog". Statueta i-a fost înmânată de Kevin Costner.

La categoriile dedicate actorilor, cei mai buni în roluri secundare au fost anul acesta: Ariana DeBose şi Troy Kodsur.

Ariana DeBose a spus: "Visele se împlinesc. Vă sunt atât de recunoscătoare", a mulţumit actriţa emoţionată. "Anita voastră a deschis calea pentru mii de Anita ca mine". DeBose a devenit prima femeie de culoare declarată queer şi a doua de origine latină care a câştigat un Oscar pentru actorie. DeBose şi Rita Moreno sunt primele femei care au fost onorate pentru că au jucat acelaşi rol, dar Anita nu este primul personaj care a câştigat două premii Oscar pentru acelaşi rol. Marlon Brando şi Robert De Niro au fost premiaţi cu Oscar pentru interpretarea lui Vito Corleone (în "The Godfather" şi "The Godfather, Part II") iar Heath Ledger şi Joaquin Phoenix au triumfat pentru interpretarea rolului Joker (în filmul lui Christopher Nolan "The Dark Knight" şi cel al lui Todd Phillips "Joker").

