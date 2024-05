Premiile Galei Uniter. Cel mai bun spectacol este o producţie a Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi

Premiul pentru Cel mai bun spectacol la cea de-a XXXII-a ediţie a Galei Premiilor UNITER a fost acordat producţiei "Antologia dispariţiei', după proză feminină contemporană de Ştefania Mihalache, Anca Vieru, Lorina Bălteanu, Ruxandra Burcescu, Lavinica Mitu, Simona Popescu, filmările - Radu Afrim, producţie a Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi.

Premiul a fost înmânat de ministrul Culturii, Raluca Turcan, şi de actriţa Nicoleta Lefter directorului teatrului, regizorul Cristian Hadji-Culea.

Ministrul Culturii a dorit, înaintea anunţării câştigătorului premiului pentru Cel mai bun spectacol, să felicite organizatorii "pentru modul în care au gândit şi pregătit" evenimentul.

"Am ocazia pe final de gală de excepţie să felicit organizatorii, să-i felicit din suflet pentru modul în care au gândit şi pregătit această gală, pentru faptul că în timp gala a crescut, pentru că reprezintă o ocazie deosebită de a avea faţă în faţă actori, artişti de renume, cu debutanţi, creând o simbioză perfectă pentru a impulsiona talentele din România. (...) Dacă o să aveţi nevoie de Ministerul Culturii nu ezitaţi să cereţi sprijinul pentru că îmi doresc să simţiţi Ministerul Culturii partener în tot darul creator pe care dumneavoastră, oamenii de teatru, îl aveţi şi pentru care vă mulţumesc în calitate de ministru şi în calitate de româncă. Mă bucur enorm că această gală are loc aici, în Sala 'Ion Caramitru', că am omagiat împreună personalitatea emblematică a lui Ion Caramitru, un om de teatru care a inspirat generaţii şi în acelaşi timp un model de ministru al Culturii. (...) Vă doresc multe ediţii de succes", a transmis Raluca Turcan.

Cristian Hadji-Culea a arătat că premiul obţinut reprezintă rodul unei munci aparţinând unui regizor foarte inspirat, dar e şi rodul muncii trupei de actori ai teatrului din Iaşi.

Pentru producţia "Antologia dispariţiei" au mai fost acordate Premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar - Mălina Lazăr pentru rolurile Copil, Fetiţă, Ileana, Sabina, Daisy Johnson, Nina copil, şi Premiul pentru Cel mai bun video design - Mihai Nistor pentru video-proiecţiile, filmările şi mappingul din spectacol.

Un moment deosebit al galei a fost reprezentat de momentul în care consilierul prezidenţial Sergiu Nistor a anunţat oferirea Ordinului "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, Categoria D - "Arta Spectacolului" pentru preşedintele UNITER, Dragoş Buhagiar, şi vicepreşedintele UNITER, Aura Corbeanu.

Distincţiile au fost conferite cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, "în semn de apreciere a contribuţiei importante avute la creşterea prestigiului artei spectacolului, pentru implicarea în promovarea teatrului românesc atât în ţară, cât şi în străinătate".

"Împreună cu doamna ministru al Culturii, vom săvârşi în acest moment un gest normal de recunoaştere şi apreciere a contribuţiei pe care doi dintre membrii breslei dumneavoastră au avut-o timp de ani de zile pentru teatrul românesc. Este o recunoaştere la cel mai înalt nivel pentru că ea vine în numele statului român, de la preşedintele României, în acelaşi timp ea se săvârşeşte pe prima scenă a ţării, în sala care poartă numele celui care a fondat UNITER", a spus Sergiu Nistor.

Raluca Turcan a mărturisit că, fiind ministru al Culturii, are "un privilegiu deosebit de a putea onora personalităţi care marchează viaţa, destinul, ansamblul lumii culturale".

"Vă mărturisesc că în momentul în care am discutat cu domnul consilier prezidenţial Sergiu Nistor despre Ziua Mondială a Teatrului, ne-am uitat unul la altul şi am spus: 'Da, ştim cine merită să fie decorat de către domnul preşedinte', pentru că, pe fond, după o carieră şi o profesie de excepţie aţi educat generaţii, aţi reuşit să stimulaţi talente, aţi reuşit să impuneţi standarde de calitate pentru performanţa artistică", a menţionat ministrul Culturii.

În cadrul Galei UNITER au fost acordate premiile pentru:

* Cel mai bun debut - Ramona Niculae pentru rolul Crina din spectacolul "10 lucruri pe care le-am pierdut la festivalul de la Mamaia" de Gabriel Sandu, regia Elena Morar şi Gabriel Sandu, Teatrul de Stat Constanţa;

* Cea mai bună scenografie - Velica Panduru pentru decorul spectacolului "Nelinişte" de Ivan Vîrîpaev, regia Theodor-Cristian Popescu, Teatrul Naţional Târgu Mureş - Compania "Liviu Rebreanu";

* Cel mai bun actor în rol secundar - Miklos Bacs pentru rolurile Primarul / Secretar al primarului din spectacolul "Rubedeniile", după Moricz Zsigmond, regia Laszlo Bocsardi, Teatrul Maghiar de Stat Cluj;

* Cea mai bună actriţă în rol secundar - Mălina Lazăr pentru rolurile Copil, Fetiţă, Ileana, Sabina, Daisy Johnson, Nina copil din spectacolul "Antologia dispariţiei", după proză feminină contemporană de Ştefania Mihalache, Anca Vieru, Lorina Bălteanu, Ruxandra Burcescu, Lavinica Mitu, Simona Popescu, scenariul, regia, universul sonor, filmările Radu Afrim, Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi;

* Cel mai bun actor în rol principal - Tudor Cucu Dumitrescu pentru rolul Hedwig din spectacolul "Hedwig and the angry inch", text de John Cameron Mitchell, muzica şi versurile Stephen Task, regia, coregrafia şi costumele Răzvan Mazilu, Teatrul "Stela Popescu" Bucureşti;

* Cea mai bună actriţă în rol principal - Cerasela Iosifescu pentru rolul Iocasta din spectacolul "Oedip" de Robert Icke după Sofocle, regia Andrei Şerban, Teatrul Bulandra Bucureşti;

* Cel mai bun critic de teatru (Premiul "George Banu") - Oltiţa Cîntec;

* Cel mai bun text românesc montat în premieră absolută, premiu acordat sub egida Casei Regale a României - "Lumânările dreptăţii" de Csaba Szekely, regia Aba Sebestyen, Teatrul Naţional Târgu Mureş - Compania "Tompa Miklos";

* Cel mai bun spectacol de teatru de animaţie / teatru pentru copii - "Poveşti invizibile" de Mihaela Michailov, Teatrul pentru Copii şi Tineret Gong Sibiu şi Centrul de Teatru Educaţional Replika Bucureşti;

* Cea mai bună muzică originală şi sound design - Tibor Cari pentru muzica originală din spectacolul "Lumânările dreptăţii" de Csaba Szekely, regia Aba Sebestyen, Teatrul Naţional Târgu Mureş - Compania "Tompa Miklos";

* Cel mai bun video design - Mihai Nistor pentru video-proiecţiile, filmările şi mappingul din spectacolul "Antologia dispariţiei", după proză feminină contemporană de Ştefania Mihalache, Anca Vieru, Lorina Bălteanu, Ruxandra Burcescu, Lavinica Mitu, Simona Popescu, scenariul, regia, universul sonor, filmările Radu Afrim, scenografia Cosmin Florea, Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi;

* Cel mai bun lighting design - Michael Bischoff pentru "Woyzeck" de Georg Buchner, regia Hunor Horvath şi Edith Buttingsrud Pedersen, Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu - Secţia Germană;

* Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic - "Vara în care mama a avut ochii verzi" după romanul omonim de Tatiana Ţibuleac, dramatizarea şi adaptarea radiofonică Magda Duţu, regia artistică Diana Mihailopol, Societatea Română de Radiodifuziune;

* Cea mai bună regie (Premiul "Lucian Pintilie") - Andrei Măjeri pentru piesa "Cine l-a ucis pe tata?", Teatrul Metropolis Bucureşti;

* Cel mai bun spectacol - "Antologia dispariţiei", după proză feminină contemporană de Ştefania Mihalache, Anca Vieru, Lorina Bălteanu, Ruxandra Burcescu, Lavinica Mitu, Simona Popescu, scenariul, regia, universul sonor, filmările Radu Afrim, scenografia Cosmin Florea, Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi.

Premii speciale au fost acordate:

* actorilor Rodica şi Mugur Prisăcaru, pentru performanţa în arta teatrului de păpuşi şi marionete;

* Operei Comice pentru Copii, pentru coerenţa şi consistenţa programelor de educaţie prin artă a publicului tânăr;

* Centrului Cultural Municipal "George Coşbuc" Bistriţa, pentru iniţierea şi realizarea proiectelor teatrale "La câţiva oameni distanţă de tine", spectacol în regia lui Radu Afrim, şi "Tinereţe fără bătrâneţe", workshop condus de Silviu Purcărete.

Premii pentru întreaga activitate au fost înmânate actriţei Oana Pellea, actorului Dan Condurache, regizorului Petrică Ionescu, scenografei Viorica Petrovici şi criticului şi istoricului teatral Miruna Runcan.

Premiul de excelenţă "Ion Caramitru" i-a fost oferit actorului Valer Dellakeza "pentru o carieră excepţională încununată de rolul 'profetului Ieremia' din spectacolul 'Bros', în regia lui Romeo Castellucci, jucat pe marile scene ale lumii".

Premiul preşedintelui UNITER a revenit Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu pentru 30 de ani de activitate.

"E un festival care a crescut organic, e un festival care reprezintă o muncă de viaţă a unei echipe extraordinare, a unui om cu o voinţă şi cu o capacitate de coagulare şi cu o capacitate de a polariza oameni şi idei. E foarte complicat să vorbeşti despre FITS pentru că de obicei festivalurile se fac cheltuind bani, ele se duc, vedem spectacole mai bune sau mai puţin bune, în funcţie de moment. Mă interesează ce se întâmplă după, cunoşti oameni, se produc întâlniri importante. De obicei, un festival de calitate merge mai departe prin proiectele pe care le lansează, prin conexiunile pe care le face. Asta mie mi se pare o construcţie, de fapt, exact asta a făcut Festivalul Internaţional de la Sibiu şi face Constantin Chiriac. E un festival care a cucerit oraşul Sibiu şi care se confundă cu oraşul Sibiu şi nici nu mai ştim dacă a fost Sibiul sau FITS-ul prima dată", a declarat Dragoş Buhagiar.

Distincţia a fost primită de preşedintele Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu şi director general al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu, Constantin Chiriac.

Găzduit de Gala Premiilor UNITER, Premiul British Council pentru susţinerea incluziunii sociale şi încurajarea implicării civice a revenit Asociaţiei Ferentari pentru proiectul "PlayHood".

Printre cei care au anunţat şi înmânat premiile s-au numărat principesa Sofia, preşedintele ICR, Liviu Jicman, actriţele Alexandrina Halic, Mariana Mihuţ, Ana Ciontea, Aylin Cadîr, Ioana Bugarin, Rodica Mandache, actorii Florin Piersic jr, care a fost ''ajutat'' de fiul său, Saşa, Pavel Bartoş, regizorul Tudor Giurgiu, cantautorul Nicu Alifantis, interpreta Cosmina Stratan, dar şi viceprimarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Juriul de nominalizări a fost alcătuit din criticii de teatru Alina Epîngeac, Cristina Rusecki şi Octavian Szalad, iar juriul final care a desemnat câştigătorii Premiilor UNITER i-a avut în componenţă pe actorul Richard Balint, regizorul Alexandru Berceanu, criticul de teatru Doru Mareş, scenograful Viorica Petrovici şi criticul de teatru Maria Zărnescu.