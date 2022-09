Hagi a fost injurat de Milan Baros

Milan Baros, exclus vineri din lotul celor de la Galatasaray, l-a injurat pe antrenorul gruparii turce, Gheorghe Hagi.

Jurnalistii de pe malul Bosforului scriu ca scandalul dintre tehnicianul roman si atacantul ceh a degenerat, fotbalistul spunandu-i cuvinte urate "Regelui" pana sa paraseasca antrenamentul.

Extrem de nervos, Baros a comentat pe toata durata sedintei de pregatire de vineri dimineata, asta pana in momentul in care Hagi a pus piciorul in prag.

Scandalagiul sef de la Galatasaray a fost exclus din lot, insa nu a uitat sa-l injure pe tehnician inainte de a pleca din cantonamentul de la Florya.

Cazul Milan Baros urmeaza sa fie analizat de sefii gruparii din Istanbul in zilele urmatoare, cand presedintele Adnan Polat va reveni in tara, Hagi inaintand deja un raport despre aceasta situatie.

Baros, omul scandal

Varful de atac in varsta de 29 de ani s-a remarcat in acest sezon mai mult prin scandaluri decat prin evolutiile de pe teren.

Accidentat in prima parte a mandatului lui Hagi, Baros a revenit in acest printre titulari, insa nu a rupt gura targului. Mai mult, fostul jucator al celor de la Liverpool si-a batut doi colegi, disputele sale cu Juan Culio si Pino fiind de notorietate in Turcia.

Hagi a dat afara inca o vedeta de la Galatasaray

Milan Baros este al doilea jucator strain exclus din lotul lui Galatasaray de Hagi pe motive disciplinare, dupa bosniacul Misimovici.

