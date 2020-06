Gaziantep a remizat cu Galatasaray, scor 3-3. Maxim a marcat din penalti in minutul 90+15

Ziare.

Gaziantep FK a condus cu 1-0, iar apoi Galatasaray a condus cu 3-1.Au marcat Falcao '37, Belhanda '40 si Feghouli '66 pentru gazde, respectiv Djilobodji '17, Twumasi '77 si Maxim '90+15 (penalti) pentru oaspeti.In minutul 55, de la Galatasaray a fost eliminat Ahmet Calik.Maxim si Tosca au jucat pe toata durata partidei."Am obtinut un punct, nu este ceva de sarbatorit, insa am facut-o in fata unei echipe cum este Galatasaray. Daca am fi jucat aici pe un stadion plin, ne-ar fi fost mult mai greu", a declarat Maxim dupa meci.Gaziantep FK ocupa locul noua in clasament, cu 34 de puncte, iar Galatasaray este pe patru, cu 51 de puncte. Lider este Istanbuul Basaksehir, care are 59 de puncte.