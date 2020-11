VIDEO Silviu Lung junior a plans de durere in Turcia. Portarul roman fost cel mai bun jucator contra lui Galatasaray, dar a iesit accidentat

Portarul roman a fost cel mai bun de pe teren in partida Galatasaray - Kayserispor, insa la pauza doctorii i-au interzis sa mai intre pe teren.Silviu Lung junior s-a accidentat, dupa ce a respins miraculos sutul lui Diagne si a iesit in lacrimi de durere de pe gazon.Portarul a aparat fabulos in prima repriza. Romanul a respins 7 suturi ale jucatorilor Galatei pe poarta oaspetilor.Fara Lung jr. in repriza a doua, Kayserispor a scos un punct mare, 1-1, pe terenul lui Galatasaray.La oaspeti, Alibec si Sapunaru au fost titular, dar fostul jucator al Astrei a fost si el inlocuit la pauza.Sursa foto: Facebook / Fanatik.com.tr