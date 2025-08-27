Focuri de armă, la Galați. Un bărbat a fost rănit după ce a amenințat polițiștii

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 27 August 2025, ora 16:25
219 citiri
Focuri de armă, la Galați. Un bărbat a fost rănit după ce a amenințat polițiștii
Mașină de Poliție FOTO Facebook/Poliția Română

Un bărbat de 61 de ani din Galați, agresiv atât cu ginerele său, cât și cu forțele de ordine chemate pentru a aplana conflictul, a ajuns la spital cu răni în zona abdominală după ce polițiștii au fost nevoiți să facă uz de armă cu gloanțe de cauciuc.

Potrivit IPJ Galați, un bărbat a sunat la poliție pentru a reclama un conflict cu socrul său.

La fața locului s-au deplasat două echipaje ale Secției 4 Poliție, însă situația a degenerat rapid. Agresorul, aflat într-o stare de extremă agitație și ”înarmat cu obiecte tăietoare”, i-a amenințat pe polițiști și a refuzat în repetate rânduri să se supună somațiilor.

Întrucât comportamentul bărbatului reprezenta un pericol iminent atât pentru trecători, cât și pentru forțele de ordine, a fost solicitat sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).

Nici intervenția acestora nu l-a determinat pe agresor să renunțe la violențe, motiv pentru care polițiștii au folosit armamentul din dotare, trăgând asupra bărbatului trei focuri cu gloanțe de cauciuc neletale.

Bărbatul a fost rănit în zona abdominală și transportat la Spitalul Județean de Urgență Galați, unde a primit îngrijiri medicale, medicii declarând că starea sa este stabilă.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de ultraj, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului.

Polițist prins băut la volan. IPJ Galați susține că nu era în timpul serviciului și că face anchetă
Polițist prins băut la volan. IPJ Galați susține că nu era în timpul serviciului și că face anchetă
Un poliţist din cadrul Poliţiei Municipiului Tecuci a fost depistat conducând sub influenţa alcoolului, pe DN 25, în localitatea Tudor Vladimirescu, din judeţul Galaţi. Potrivit IPJ...
Reacție în scandalul presupusei relații dintre Gigi Becali și Tania Budi: ”Și dacă a fost, ce treabă are el? Ăsta nu va fi iertat de tot neamul de machedoni”
Reacție în scandalul presupusei relații dintre Gigi Becali și Tania Budi: ”Și dacă a fost, ce treabă are el? Ăsta nu va fi iertat de tot neamul de machedoni”
Gigi Becali a fost acuzat de fostul deputat Cristian Rizea că ar fi avut, la un moment dat, timp de mai mulți ani, o relație cu Tania Budi, o vedetă TV. În acest scandal a intervenit și...
#Galati, #focuri arma Galati, #barbat ranit, #scandal, #politie , #scandal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
Digi24.ro
VIDEO Sentinele CCTV. O drona ruseasca, de recunoastere, a aterizat in Ucraina, pentru reincarcare. "Este o schimbare a tacticii"
Adevarul.ro
Adevarul despre ajutorul dat de Romania Ucrainei. "Strategia noastra lasa loc pentru teoria conspiratiei si dezinformarile rusesti"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Xi Jinping face cea mai mare epurare de generali de la Mao încoace. Cei vizați au fost anchetați, arestați sau au dispărut fără urmă
  2. Tancurile israeliene avansează spre centrul orașului Gaza. La Casa Albă, Trump a convocat o ședință pe tema situației din Orientul Mijlociu VIDEO
  3. Schimbări în farfuriile românilor. Cum ni s-au transformat obiceiurile de consum în numai câțiva ani
  4. Focuri de armă, la Galați. Un bărbat a fost rănit după ce a amenințat polițiștii
  5. DIICOT a reinstituit sechestre la NORDIS de peste 28 de milioane de euro. Ce l-a convins pe procurorul de caz să extindă urmărirea penală SURSE
  6. Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
  7. Rusia respinge garanțiile de securitate ale europenilor pentru Ucraina. O propunere ar reprezenta chiar ”una dintre cauzele principale ale conflictului”, susține Kremlinul
  8. Rusia își momește cetățenii cu dobânzi mari să-și țină banii în bănci. Rezultatul: peste 540 de miliarde economii
  9. Alertă ANPC: nu cumpărați produsele care conțin TPO. În ce e folosit ingredientul care a fost interzis în UE
  10. Una dintre arterele aglomerate ale Capitalei va fi transformată total. „Va fi una dintre cele mai curate și frumoase zone din București”