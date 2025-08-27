Focuri de armă, la Galați. Un bărbat a fost rănit după ce a amenințat polițiștii

Un bărbat de 61 de ani din Galați, agresiv atât cu ginerele său, cât și cu forțele de ordine chemate pentru a aplana conflictul, a ajuns la spital cu răni în zona abdominală după ce polițiștii au fost nevoiți să facă uz de armă cu gloanțe de cauciuc.

Potrivit IPJ Galați, un bărbat a sunat la poliție pentru a reclama un conflict cu socrul său.

La fața locului s-au deplasat două echipaje ale Secției 4 Poliție, însă situația a degenerat rapid. Agresorul, aflat într-o stare de extremă agitație și ”înarmat cu obiecte tăietoare”, i-a amenințat pe polițiști și a refuzat în repetate rânduri să se supună somațiilor.

Întrucât comportamentul bărbatului reprezenta un pericol iminent atât pentru trecători, cât și pentru forțele de ordine, a fost solicitat sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).

Nici intervenția acestora nu l-a determinat pe agresor să renunțe la violențe, motiv pentru care polițiștii au folosit armamentul din dotare, trăgând asupra bărbatului trei focuri cu gloanțe de cauciuc neletale.

Bărbatul a fost rănit în zona abdominală și transportat la Spitalul Județean de Urgență Galați, unde a primit îngrijiri medicale, medicii declarând că starea sa este stabilă.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de ultraj, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului.

