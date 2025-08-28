Incendiu violent la un restaurant din Galați. 70 de oameni au scăpat cu fuga de flăcăriVIDEO

Un incendiu violent a izbucnit joi seară, 28 august, la un restaurant din municipiul Galați, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale pentru stingerea acestuia. Șaptezeci de persoane au reușit să iasă în siguranță din local.

”În aceste momente, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul Levant din municipiul Galați.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, iar aproximativ 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranță”, a anunțat ISU Galați.

Pentru gestionarea situației acționează 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 echipaje SMURD, o autoscară de intervenție la înălțime, o autocisternă.

