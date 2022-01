Șocul vieții, suferit de o româncă anunțată de societatea de apă și canal că e moartă: „Cum să mor? Sunt vie și mă simt bine!”

O fostă profesoară din Galați a suferit un adevărat șoc după ce a primit din partea societății de apă și canal din oraș o înștiințare din care reiese că a murit, arată viata-libera.ro.

Potrivit sursei citate, Anca Savin a găsit în cutia poștală o notificare de la Apă Canal, emisă cu o zi înainte, în care scria că "doamna Savin Anca, titularul contractului, a decedat" și că destinatarul (nu se știe cine!) este chemat "în termen de cinci zile" la sediul Apă Canal pentru clarificarea situației contractuale, în caz contrar urmând ca furnizarea apei să fie sistată.

„Cum e posibil așa ceva de la o instituție față de care mi-am plătit mereu datoriile? Sunt cu plățile la zi, poate au zis că dacă am consum mai mic, am murit? Cum să mor? Sunt vie și mă simt bine! Stau cu acte în regulă în casa pe care am moștenit-o de la mama mea, am certificat de moștenitor, contractul e valabil, încheiat pe numele meu, în 2013. Ce fac acum, dacă îmi taie apa în toiul iernii?", a declarat femeia pentru viața-libera.ro.

Jurnaliștii gălățeni au încercat să obțină un punct de vedere de la societatea de apă și canal, dar până la ora publicării materialului nu au primit un răspuns.

Ads