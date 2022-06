100 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigatii din judetul Galati

Aproape 100 de milioane de euro se vor investi in agricultura galateana, in cadrul unui amplu si important proiect de modernizare a infrastructurii de irigatii din judetul Galati,"Este o investitie extrem de importanta pentru agricultura galateana, mai ales in noul context international, in care specialistii avertizeaza o posibila criza alimentara. Acest proiect de aproape 100 de milioane de euro va duce in mod cert la cresterea productiei agricole din judet si la crearea de noi locuri de ... citeste toata stirea