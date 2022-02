13 proiecte comunitare din judetul Galati, finantate prin programul Start ONG in anul 2021 (FOTO)

13 proiecte comunitare desfasurate in judetul Galati au fost finantate in 2021 prin programul Start ONG, lansat de Kaufland Romania, implementat de asociatia Act for Tomorrow, cu 37.320 euro. Acestea au fost implementate de 6 organizatii neguvernamentale mici sau aflate la inceput de drum si 6 institutii de invatamant in domeniile educatie si social.Organizat in perioada martie - decembrie 2021, Start ONG este cel mai simplificat mecanism de finantare destinat organizatiilor mici sau la ... citeste toata stirea