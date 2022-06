150 de ani de la infiintarea Regimentului 11 Dorobanti "Siret" (FOTO)

In zilele de 05 si 06 iunie 2022, la Galati au avut loc o serie de activitati cultural-artistice si educative dedicate implinirii a 150 de ani de la infiintarea Regimentului 11 Dorobanti "Siret", informeaza Arhiepiscopia Dunarii de Jos."Regimentul 11 Dorobanti "Siret" a fost o unitate de infanterie, de nivel tactic, din trupele permanente ale Armatei Romaniei, infiintata in anul 1872 si dislocat pe timp de pace in Garnizoana Galati.Evenimentul a fost organizat de Batalionului 300 Infanterie ... citeste toata stirea