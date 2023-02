173 de ani de... EMINESCU, la Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna" Galati

Cand "omul deplin al culturii romane", asa cum l-a numit C-tin Noica, implineste intru eternitate 173 de ani, noua ne revine bucuria unei dulci inchinari in fata maretiei Sale. In aceasta idee, elevi si profesori de la Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna" Galati i-au cinstit memoria in cadrul Proiectului Regional "Pe urmele lui Eminescu", aflat la cea de-a VIII-a editie. Cu acest prilej s-a desfasurat un concurs in care au fost evaluate 78 de lucrari din Sectiunea Portret / Desene / ... citeste toata stirea