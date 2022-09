200 de galateni au schimbat PET-ul cu biletul

200 de galateni au luat parte vinerea trecuta, 16 septembrie 2022, la cea mai ampla campanie nationala care promoveaza calatoriile cu transportul public, in schimbul colectarii separate a deseurilor, "Romania Schimba PET-ul cu biletul". In total, la nivel national peste 12.000 de persoane din 63 de orase au participat la campanie. "Locuitorii oraselor in care a avut loc campania s-au mobilizat exemplar si au colectat 87.000 de deseuri, contribuind la dezvoltarea unor orase mai curate si a un ... citeste toata stirea