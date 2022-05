21 de autobuze electrice pentru comuna Vanatori, prin PNRR, in parteneriat cu Primaria Galati

Consiliul Local Galati a aprobat, marti 03 mai 2022, participarea in cadrul proiectului "Achizitie de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de esapament) - electrice, 20 bucati de 12 metri si a unui microbuz nepoluant", in parteneriat cu U.A.T. Comuna Vanatori.Astfel, municipiul Galati, in parteneriat cu comuna Vanatori va depune proiectul pentru realizarea acestei investitii pentru a obtine finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Atat municipiul Galati ... citeste toata stirea