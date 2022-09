23 de ore fara apa in jumatate de Galati

Asa cum Monitorul de Galati a anuntat in articolul "Jumatate de Galati, fara apa! Urmeaza o noua oprire majora a apei potabile", societatea APA CANAL S.A. Galati anunta acum data opririi. Vorbim de 23 de ore fara apa potabila in jumatate de oras. Redam integral comunicatul societatii:"Statia de repompare Filesti, care asigura alimentarea cu apa pentru aprox. jumatate din orasul Galati de aproximativ 50 de ani, este supusa reabilitarii integrale in cadrul unei mari investitii cu fonduri ... citeste toata stirea