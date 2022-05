23 mai, 24 de ani cu Monitorul de Galati

In urma cu 24 de ani, pe data de 23 mai, iesea de sub tipar prima editie a cotidianului Monitorul de Galati. Cu entuziasm si pasiune, timp de 24 de ani, am continuat sa aducem galatenilor stiri din toate domeniile de interes, fara a face rabat de la misiunea noastra de a informa nepartinitor.In toti acesti ani am vazut si consemnat multe evenimente, redactia noastra a trecut prin multe schimbari, insa ziarul a continuat sa iasa neintrerupt si, indiferent ce s-a intamplat, ne-am straduit sa ... citeste toata stirea