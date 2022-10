26 de ani de la aducerea la Galati a moastelor Sfantului Apostol Andrei (FOTO)

In Duminica a 21-a dupa Rusalii, Inaltpreasfintitul Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, a oficiat Sfanta Liturghie in Catedrala Arhiepiscopala din municipiul Galati.In fiecare an, zilele de 16 si 17 octombrie reprezinta momente de mare profunzime duhovniceasca pentru Eparhia Dunarii de Jos, intrucat in aceste zile, acum 26 de ani, Sfantul Apostol Andrei a binecuvantat poporul de la Galati prin venirea sfintelor sale moaste.Cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul ... citeste toata stirea