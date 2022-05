Primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, anunta pe facebook ca, in cartierul Micro 39, au inceput lucrarile de modernizare la locul de joaca din apropierea Bl. B3-B4 (zona Supeco) si urmeaza cele de la Bl. G-A9 si Bl. W2-W3."Copiii trebuie sa se bucure de locuri de joaca moderne si sigure, iar in zona cartierului Micro 39 vom amenaja trei asemenea spatii. Am inceput deja lucrarile la locul de joaca din apropierea Bl. ... citeste toata stirea