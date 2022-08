35 de infectari cu un nou virus de origine animala in China

Un studiu stiintific a relevat detectarea in doua provincii chineze a 35 de contagieri la oameni cu un virus de origine animala de tip Henipavirus, a anuntat marti presa de stat chineza, citata de agentia EFE.Cazurile descoperite - niciunul dintre ele nu este grav - sunt in provinciile Shandong (estul Chinei) si Henan (centrul Chinei), scrie ziarul Global Times, facand referire la un articol publicat de cercetatori chinezi si singaporezi in New England Journal of Medicine, una dintre ... citeste toata stirea