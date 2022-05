4 zile fara curent pe 9 strazi din Galati

Distributie Energie Electrica Romania (DEER) anunta ca in zilele de 23, 24, 25 si 26 mai 2022, curentul va fi oprit, pana la 8 ore, pe 9 strazi din municipiul Galati.Astfel, in data de 23 mai 2022, in intervalul orar 08.00 - 16.00 (8 ore), curentul va fi oprit pe urmatoarele strazi din municipiu:- Str. SINDICATELOR intre Grivitei si Dogariei;- Str. IZVOR;- Str. GRIVITEI intre Portului si Daciei;- Str. DACIEI intre Grivitei si Tauni;- Str. GHECET intre Daciei si Apollon;- Str. DACULUI;- ... citeste toata stirea