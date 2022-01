6 centre pentru vaccinarea anti-COVID a copiilor intre 5 si 11 ani in judetul Galati

Copiii cu varste intre 5 si 11 ani vor putea fi imunizati anti-COVID incepand de miercuri, 26 ianuarie 2022. "Platforma de programare permite programarea copiilor cu varste intre 5 si 11 ani, pentru data de 26 ianuarie. Programarea se va efectua doar in centrele de vaccinare regasite in platforma cu denumirea P_Ped, prin intermediul conturilor parintilor sau ale reprezentantilor legali. Vaccinarea se poate realiza si fara programare, prin prezentare directa in cabinetele centrelor de vaccinare ... citeste toata stirea