6 stadioane la standarde UEFA se vor ridica in urmatorii 4 ani, niciunul in regiunea Moldovei!

In ultimul deceniu au fost construite in Romania, exclusiv din bani publici, 11 stadioane, care au costat 600 de milioane de euro. Inca 6 stadioane au termen de executie in urmatorii 4 ani, cu o valoare estimata de 400 de milioane de euro.Din cele 11 stadioane moderne, patru sunt in Bucuresti, cate unul la Sfantu Gheorghe, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Targu Jiu, Ploiesti si Arad. Ultima arena inaugurata in tara noastra, la sfarsitul anului 2022, este la Sibiu, relateaza gsp.ro.Moldova a fost, ... citeste toata stirea