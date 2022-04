In aceste zile se monteaza in oras decoratiunile specifice Sarbatorii Pastelui, informeaza Primaria municipiului Galati.Este vorba despre 65 de elemente decorative ce vor fi amplasate in urmatoarele zone ale orasului: Gradina Publica, Inelul de Rocada, rondou "Ceas" - Micro 19, Piata Energiei, Catedrala ... citeste toata stirea