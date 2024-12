65 DE STRAINI DEPISTAEsI IN SITUAEsII ILEGALE

In perioada 1 - 9 decembrie 2024, politistii de imigrari, in cooperare cu structuri cu atributii in domeniu au desfasurat mai multe actiuni pentru depistarea strainilor aflati in situatii ilegale pe teritoriul tarii noastre.In urma acestor verificari, au fost depistati in situatii ilegale 65 de straini. Dintre acestia, 16 au fost introdusi in centre de cazare a strainilor luati in custodie publica pana la finalizarea procedurilor de indepartare sub escorta.Pentru ceilalti straini depistati, ... citește toată știrea