760 de controale la asociatiile de proprietari din municipiul Galati

Asociatiile de proprietari continua sa fie un subiect controversat pentru galatenii care locuiesc la bloc. Ca urmare a articolului publicat de Monitorul de Galati in care am relatat cum o asociatie de proprietari a primit 6 amenzide la Compartimentul "Asociatii de proprietari" din cadrul Primariei municipiului Galati, am primit la redactie zeci de mesaje de la galatenii care reclama nereguli in asociatiile de care apartin.Ca urmare a sesizarilor cititorilor nostri, am solicitat Primariei ... citeste toata stirea