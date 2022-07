A falsificat in serie carti de identitate si a fost prins la alegerile parlamentare. Ce condamnare a primit

Un barbat a creat un fenomen infractional de amploare in Galati dupa ce a obtinut carti de identitate la peste 100 de cetateni moldoveni, cu complicitatea unor interpusi si angajati de la Serviciul Public de Evidenta a Persoanei. In pfida gravitatii faptei, galateanul nu va merge nicio zi la inchisoare. Tribunalul Galati a admis pe 8 iulie un acord de recunoastere a vinovatiei incheiat intre procurorii anticoruptie si Aurelian Basa, un galatean care a ajuns cunoscut in randul cetatenilor ... citeste toata stirea