A fost aprobat bugetul general al judetului Galati pentru 2023 (FOTO)

Joi, 26 ianuarie 2023, a fost aprobat bugetul general al judetului Galati pentru anul in curs. Astfel, Consiliul Judetean Galati va avea, in 2023, un buget de 1.021.923.400 de lei, cel mai mare buget din istoria institutiei. Fata de 2022, bugetul de anul acesta este mai mare cu 10%."Suntem primul judet din tara care aproba bugetul pe anul acesta. Este un buget record, de peste un milliard de lei, din care aproape 750 de milioane de lei inseamna investitii in judetul Galati. Cu ajutorul ... citeste toata stirea