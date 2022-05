A fost desemnat cel mai bun politist local din Galati

In cadrul manifestarilor organizate cu ocazia Zilei Politiei Locale, eveniment care, in conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, este marcat in fiecare an pe data de 21 mai, la Galati institutia de ordine publica a organizat o serie de actiuni la nivelul comunitatii.Astfel, in perioada 04 - 16 mai 2022, in zece unitati de invatamant de pe raza municipiului Galati s-a derulat campania "Educatie pentru circulatie si un oras curat", prilej cu care au avut loc activitati cu caracter ... citeste toata stirea