Ministerul Sanatatii a anuntat, luni, 13 iunie 2022, ca a fost diagnosticat primul caz de variola maimutei in Romania la un barbat in varsta de 26 de ani din Bucuresti."Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani din Bucuresti. Acesta a fost diagnosticat in cursul zilei de luni in urma investigatiilor de laborator. Boala a debutat in urma cu 4 zile, iar pacientul s-a prezentat la spital in cursul noptii precedente. Starea barbatului este buna. Pacientul primeste tratament simptomatic ... citeste toata stirea