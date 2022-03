A fost stabilita perioada de prohibitie la pescuit pentru anul 2022

Vineri, 25 martie 2022, a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie si refacere biologica a resurselor acvatice in anul 2022.Astfel, perioada de prohibitie generala pe anul 2022 a fost stabilita in intervalul 9 aprilie - 7 iunie (60 zile) pentru pescuitul in habitatele piscicole naturale, respectiv 24 aprilie - 7 iunie (45 zile) pentru pescuitul in apele de frontiera. In intervalele ... citeste toata stirea