A murit Benone Pusca, fondatorul Universitatii Danubius din Galati

Comunitatea academica Danubius anunta decesul prematur al Fondatorului universitatii, Benone Pusca (1935 - 2022), dupa o suferinta scurta, dar necrutatoare. "O boala "parsiva", cum ii placea acestuia s-o numeasca, i-a marcat ultimii ani de viata, diminuandu-i puterile fizice, nu insa si bonomia calda cu care-si onora apropiatii si oaspetii ce i-au trecut pragul institutiei in tot acest timp de trei decenii in care a vegheat ca spiritul Danubius sa triumfe in lupta cu vremelnicia si nevolnicia ... citeste toata stirea