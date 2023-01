A murit scriitorul galatean Victor Cilinca

Doliu in cultura galateana. Scriitorul Victor Cilinca s-a stins din viata. "Victor Cilinca, dascalul *Abecedarului istoric galatean*, ne-a parasit... Prin plecarea domniei sale am ramas mai saraci. Am pierdut un jurnalist de clasa, un dramaturg talentat, un iubitor de oras si de oamenii lui. Dar, dincolo de toate am pierdut un PRIETEN. Dumnezeu sa-l odihneasca!", transmite Serviciul Referinte - Galati.Luni, scriitorul implinise 65 de ani. Victor Cilinca s-a nascut la data de 16.01.1958, a fost ... citeste toata stirea