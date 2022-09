A plecat prima nava cu cereale aduse cu trenul din Ucraina in Portul Galati

Presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, a anuntat ca in aceasta dimineata, marti, 06 septembrie 2022, a plecat prima nava incarcata cu cereale aduse la Galati din Ucraina pe calea ferata cu ecartament larg.Vaporul a plecat din Portul Galati cu destinatia Grecia. "Nava a fost incarcata cu 4.200 de tone de grau aduse din Ucraina pe calea ferata cu ecartament larg, inclusiv pe portiunea de aproape 4 kilometri reabilitata in aceasta vara, care permite trenurilor sa ajunga direct in ... citeste toata stirea