A scapat miraculos cu viata, doar cu cateva rani, dupa ce a incendiat cu benzina barul in care se afla

Un barbat din Galati, aflat in stare de ebrietate, a scapat o tigara intr-un un recipient in care avea benzina si a produs un incendiu. Barul a ars in totalitate, iar individul a ajuns la spital cu mai multe leziuni. Incidentul a avut loc intr-un bar din Piata Micro 19, din orasul Galati. Politistii Sectiei 3 Politie Galati au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca la un bar a izbucnit un incendiu.Politistii s-au deplasat la fata locului unde, dupa stingerea ... citeste toata stirea