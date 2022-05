A umilit doi politisti veniti sa ii aduca o citatie. Oamenii legii au fost la un pas sa fie omorati, au scapat cu fuga

Un barbat anchetat pentru conducere fara permis si violenta in familie si-a pierdut controlul cand in curtea lui au intrat doi politisti ca sa ii inmaneze o citatie. Individul i-a atacat cu un satar si apoi cu o furca, iar pentru ca nu au plecat suficient de repede, a aruncat in ei cu pietre de mari dimensiuni. Un barbat din localitatea galateana Matca a fost condamnat de Judecatoria Tecuci la un an si trei luni de inchisoare cu suspendarea executarii pentru ultraj si distrugere. Decizia ... citeste toata stirea