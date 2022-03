A vrut sa isi omoare familia dand foc la casa

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati au solicitat Tribunalului Galati luarea masurii arestarii preventive fata de un inculpat aflat in stare de retinere, cercetat sub aspectul savarsirii, in concurs, a infractiunilor de tentativa la omor calificat si distrugere.Cererea formulata a fost admisa de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Galati, care a dispus luarea masurii arestarii preventive a inculpatului, pentru o perioada de 30 de zile.Din ... citeste toata stirea