Abonament gratuit la Neversea pentru donatorii de sange din Galati

Fanii Neversea din Bucuresti, Constanta si Galati pot primi un abonament la festival daca merg sa doneze sange pentru a salva vieti. "Campania Blood Network s-a extins in acest an in 12 orase, printre care si Zalau, si mii de oameni merg in fiecare weekend la caravana mobila sa doneze sange. Organizatorii anunta acum evenimentul special de Ziua Donatorului, la care asteapta multi salvatori. Donatorii care vor sa faca fapte bune sunt asteptati pe 14 si 15 iunie, intre orele 7:30 si 13:30, la ... citeste toata stirea