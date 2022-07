Accident cu patru victime la Tecuci. O persoana a fost luata cu elicopterul SMURD

Patru persoane au fost ranite in urma unei ciocniri violente care a avut loc intre doua masini pe o strada din municipiul Tecuci, judetul Galati. O victima este in stare grava si a fost transportata la spital cu elicopterul SMURD. Accidentul rutier grav a avut loc vineri, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Tecuci.Politistii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au stabilit ca un barbat in varsta de 47 ani, din comuna Cosmesti, in timp ce conducea un autoturism, la iesirea dintr-un complex ... citeste toata stirea