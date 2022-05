Accident intr-o intersectie din Galati: patru masini implicate, una rasturnata

Un accident cu patru masini implicate a avut loc joi, 26 mai, in orasul Galati. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat. Nu au fost victime, Accidentul a avut loc joi dimineata, 26 mai, in jurul orei 07.00, la intersectia strazilor Lozoveni si Transilvaniei, din orasul Galati.Potrivit Politiei, au fost implicate doua autoturisme care au intrat in coliziune. In urma impactului, unul dintre ele a fost proiectat in alte doua masini parcate. Unul dintre autoturisme s-a rasturnat. ... citeste toata stirea