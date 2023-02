Accident intre soferite la Ivesti. Una dintre ele a fost ranita

La data de 09 februarie 2023, in jurul orei 16.15, pe DN 25, in interiorul localitatii Ivesti, judetul Galati, a avut loc un eveniment rutier in urma caruia o persoana a fost ranita.Politistii din cadrul Serviciului Rutier Galati au stabilit faptul ca o femeie, cu varsta de 38 de ani, din comuna Ivesti, in timp ce conducea un autoturism pe DN25, in interiorul localitatii de domiciliu, avand directia de deplasare catre municipiul Tecuci, la km 18 + 100 de metri, a efectuat ... citeste toata stirea