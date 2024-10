ACCIDENT RUTIER MORTAL cu motociclist

Duminica, 27 octombrie 2024, in jurul orei 17:50, politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul George Cosbuc, din municipiul Galati.Din verificarile efectuate, acestia au stabilit ca un autoturism, condus de o femeie, in varsta de 34 de ani, din Galati, care se deplasa pe banda a doua de circulatie, din directia strazii Henri Coanda, catre strada Nae Leonard, in momentul in care ar fi schimbat directia de deplasare, din banda a doua, in ... citește toată știrea