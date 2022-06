Achizitie de trenuri electrice pentru rutele feroviare care ajung la Galati

In sedinta Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a fost avizat favorabil proiectul de achizitie a inca 20 de trenuri (rame) electrice de lung parcurs, anunta Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Investitia se va realiza prin intermediul Autoritatii pentru Reforma Feroviara. Este vorba despre continuarea proiectului de investitii in rame electrice de mediu si lung parcurs care, in prima faza, a vizat achizitia a 37 de trenuri. ... citeste toata stirea